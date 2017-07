Namur-Luxembourg Claudine Dehu ne décolère pas. Elle et Daniel, son mari, sont les tenanciers du snack, avenue Winston-Churchill. Le 24 avril dernier, ils apprenaient qu’en raison des travaux de la croisette, ils ne pourraient pas installer de terrasse en bord de Meuse.

"Des arrangements ont été trouvés entre la ville et plusieurs commerçants, afin qu’ils puissent quand même installer une terrasse cette saison. Certaines sont installées sur les trottoirs ou des places de parking. J’ai demandé à Richard Fournaux si je pourrais éventuellement mettre quelques chaises et tables devant la résidence Churchill, la maison de repos située à quelques mètres de notre commerce. Le bourgmestre m’a répondu que si la résidence Churchill était d’accord, il n’y voyait pas d’inconvénient. Elle l’était, j’ai son autorisation écrite."

"C’est en effet ce que je lui ai dit, confie Richard Fournaux. J’ai été étonné que la résidence accepte. Le collège n’était cependant pas du même avis que moi sur la question, il ne souhaite pas qu’il y ait des extensions de terrasses dans tous les sens."

Le bourgmestre a-t-il dit oui trop vite ? Tablait-il sur une réponse négative de la maison de repos ? Peu importe. Lorsque Claudine a appris la décision négative du collège, elle a décidé de s’exprimer à ce sujet sur plusieurs groupes Facebook. Car, entre-temps, la commerçante et son mari avaient investi dans 2.100 € de mobilier pour meubler la terrasse. "Richard Fournaux m’avait donné sa parole. Je l’ai appelé et il m’a raccroché au nez. Il devait passer nous voir, nous l’attendions de pied ferme et il n’est jamais venu."

"Nous allions proposer aux tenanciers de Chez Dan de pouvoir tout de même ouvrir lors des grandes journées d’été, comme le 21 juillet ou le 15 août", précise Richard Fournaux. "Mais vu leur réaction et le flot d’injures envers le collège, les fausses informations et rumeurs répandues sur les réseaux sociaux, cette solution n’est plus d’actualité pour le moment."

© D.R.



"Sales Hypocrites", "Que la honte s’abatte sur vous", "Vous me donnez envie de vomir", "Vous êtes d’ignobles personnes", "Bande de politiques véreux", les mots ne sont pas tendres. Mais les commerçants se sont sentis trahis par le bourgmestre qui a visiblement donné une réponse trop hâtive.

Pour Richard Fournaux, les posts Facebook des commerçants dinantais sont loin d’être une bonne chose.

"C’est totalement contre-productif, ces interventions desservent la ville de Dinant. Les commerçants devraient essayer de faire venir les gens en ville, pour la survie de leurs commerces. Les informations diffusées sont erronées et calomnieuses envers le collège. Mais pire que cela, je pense réellement que ces publications diffusées à tout bout de champ risquent de faire fuir les gens, elles risquent de faire que certains ne viendront plus à Dinant à cause de tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, tout cela ternit l’image de notre ville. Et pourtant, pour Dinant, le chantier de la croisette est le chantier du siècle. Cela dit, beaucoup de gens en ont marre et ne cautionnent plus ce qui se dit sur Facebook. Certains se plaignent du manque de places de parking, mais cela ne les dérange finalement pas que plusieurs dizaines de places soient supprimées pour y installer des terrasses."

Claudine Dehu réagit : "Le bourgmestre m’a demandé de retirer ce que j’avais mis sur Facebook, mais je ne le ferai pas. Je les traite de menteurs et d’hypocrites ? C’est la réalité ! Facebook est un bel outil car il ne coûte rien, mais aussi un mal utile. Richard Fournaux se sert bien de la presse !"

Dans la foulée de ces événements, un groupe Facebook intitulé Groupement Anti-Fournaux 2018 a vu le jour. Il se décrit comme suit : "Ce groupe a pour but d’évincer Richard Fournaux aux prochaines élections. Le seul moyen de le faire, vu sa popularité, est d’inviter les gens qui veulent que ça change à voter pour une seule et même personne sans se soucier du parti, votons pour l’homme si nous voulons que ça change. Sus au dictateur !"

On y retrouve les derniers épisodes relatifs au bourgmestre qui ont marqué les commerçants dinantais, le tout, assorti de nombreux commentaires.