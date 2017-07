Les travaux de réfection du revêtement et de la berme centrale, confiés au SPW, sont en cours.

Les opérations d’évacuation du camion accidenté dimanche sur l’autoroute E 411 à hauteur de Recogne (Libramont) et de son chargement de fûts de tétrachloro-éthylène ont été rondement menées. Les équipes d’experts de Solvay et de la protection civile de Libramont, renforcées par les unités de Ghlin et Crisnée, se sont relayées toute la nuit. Ce mardi, vers 11 heures, il ne restait plus aucun polluant à l’endroit de l’accident. Les travaux de réfection du revêtement et de la berme centrale, confiés au SPW, ont débuté en fin de matinée. Si tout se déroule comme prévu, ils seront terminés ce soir. L’autoroute devrait être rouverte à la circulation dans la soirée.