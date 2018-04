Quatre des six ouvriers n’étaient pas déclarés. Le patron vient de verser la caution

Le car wash, situé à proximité du Shopping Center Knauf de Schmiede (GDL), sur le sol belge, à Deiffelt, dans la commune de Gouvy, va bientôt rouvrir. Le magistrat de l’auditorat du travail, en charge du dossier, vient, en effet de décider de lever les scellés. « A la suite de l’opération d’inspection sociale menée samedi matin par des contrôleurs de l’ONSS, de l’ONEM et des lois sociales, on a constaté que quatre des six ouvriers n’étaient pas déclarés. Le critère des 50 % étant dépassé, il a été demandé à la police d’apposer les scellés », précise le substitut Mathieu Simon. « Le patron de la société gestionnaire a payé la caution, ce lundi, et, à présent, plus rien ne s’oppose à la réouverture du car wash. » La SPRL Auto Lavage Professionnel, locataire du bâtiment appartenant au fondateur du Knauf Center, va régulariser ses travailleurs. Ensuite, une transaction lui sera proposée. Si le montant réclamé n’est pas payé, l’affaire pourrait être portée devant le tribunal correctionnel.