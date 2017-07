Dimanche soir, vers 20h, une Peugeot circulait sur la RN 90 vers Charleroi, suivie par une Porsche 911 Targa, un ancêtre.

A hauteur du Zoning de Floreffe – Malonne, la Porsche est venue percuter l’arrière de la Peugeot qui, sous la violence du choc, a terminé sa course sur le toit. A l’intérieur de la française, les deux occupants ont été blessés. Ils ont été emmenés en milieu hospitalier. Le conducteur de la belle allemande s’en tire indemne mais on ne peut en dire autant de son auto qui a terminé sa course dans le rail de sécurité qui borde la route à cet endroit : l’avant est complètement détruit, sans compter les traces de désincarcération ! Il appartient désormais aux policiers namurois de faire la lumière sur cet accident.