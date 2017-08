Daniel Muller va lui succéder

Personne ne s’y attendait. Ce jeudi soir, le président du CP Luxembourg Marcel Javaux a remis sa démission. Cela s’est passé lors de la réunion de comité provincial lors de laquelle le nouveau bureau allait être mis en place.

Les autres années, il s’agissait d’une formalité. Les membres du CP réélisaient Marcel Javaux comme président. Cette fois, deux autres membres se sont présentés à la présidence : Eugène de Fisenne et Daniel Muller. Marcel Javaux ne l’a pas digéré. "Je considère que c’est un désaveu total. Je ne peux pas continuer dans de telles conditions. Ce sont des personnes avec qui je ne sais plus travailler. C’est un putch, ni plus, ni moins."

Les membres du CP ont voté à bulletins secrets et c’est Daniel Muller qui a été élu président. Eugène de Fisenne sera son premier vice-président. Christian Sizaire et Alex Rossignol sont les deux autres vice-présidents. L’Houffalois Daniel Rob s’est retiré du bureau.