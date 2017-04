L’homme (34 ans) avait été condamné à la perpétuité par la Cours d’Assises du Hainaut en novembre 2009 pour des faits commis le 28 juin 2007, pour vol avec violence d’un cas contenant différentes drogues, environ 1.000 €, 2 pistolets d’alarme, 2 GSM, le tout appartenant à Rudy Beriot avec les circonstances aggravantes que l’accusé a fait usage de substances toxiques et qu’il a commis un homicide volontaire pour assurer l’impunité de son geste.

Il est aussi coupable de détention, de vente et de consommation de stupéfiants, en association de malfaiteurs. L’homme et son avocat ont introduit un recours en Cassation qui a cassé le jugement de novembre 2009 et ordonné l’ouverture du procès de ce mois d’avril 2017. Après l’audition des témoins et des experts, il a été convenu que le décès de Rudy a été causé par une abondance de coups violents et par la prise en forte dose de stupéfiants sans qu’il soit possible de prouver que ce soit Moises Hechtermans qui ait donné les coups ou injecté la drogue. Le belgo-brésilien est donc condamné à 15 ans de prison. Selon un rapide calcul, il devrait être libérable d’ici 2 ans ! Les parents de la victime, dégoutés par « la peine légère » accordée à l’assassin de leur fils, ont préféré quitter la salle d’audience avant d’entendre la lourdeur (ou la légèreté) de la peine.