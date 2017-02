Le chauffeur d’un poids lourd a découvert six clandestins présents dans la remorque de son véhicule hier en fin de matinée. "Il faisait le plein à une station essence et a attendu du bruit en provenance de sa remorque. Les gens, sans doute en manque d’oxygène, frappaient sur la paroi tôlée", commente Jean-Pol Legros, chef de corps de la zone Flowal.

Ces six personnes, d’origine irakienne semble-t-il, proviendraient de Calais et seraient montées dans le véhicule à Troyes, à environ 150km au sud-est de Paris, où le chauffeur a effectué son dernier arrêt. Le camion provenait quand a lui d’Italie et se dirigeait vers le nord de la Belgique.

Tous ont été pris en charge par l’Office des étrangers qui devait les interroger.