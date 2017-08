"Notre objectif avec la Charlie’s Capitainerie, c’est que les gens se sentent en vacances dès qu’ils mettent le pied sur le ponton, qu’ils soient totalement dépaysés, se détendent et passent un bon moment, nous voulons vraiment devenir une destination en tant que telle", précise d’emblée Élodie Janssens, en charge de la communication de la capitainerie.

Historiquement, la capitainerie est le port de plaisance de la Ville de Namur. C’est là que l’on accueille les saisonniers de Namur, de Bruxelles et de Flandre, mais aussi des touristes de passage, qu’il s’agisse d’Allemands ou de Hollandais. Une soixantaine de places sont disponibles, avec autant de raccordements à l’eau et l’électricité.

En 2014, un appel d’offres est lancé par la Ville de Namur pour la concession de la capitainerie afin de valoriser les activités sur et en bord de Meuse. Et cela tombe bien, en matière de loisirs nautiques, Bertrand Loute en connaît un rayon : il est déjà actif dans ce domaine depuis 2011 en région namuroise, où il s’affaire à populariser la pratique du paddle (surf debout à la rame) et à faire découvrir le blob-jump (coussin trampoline).

Une nouvelle dynamique voit le jour et propose au public namurois et (inter) national un espace de loisirs, de culture et de sport convivial et accessible à tous, tout au long de l’année.

Outre un espace intérieur, les lieux sont aménagés autour d’un ponton flottant unique en son genre de près de 150 m2 qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

Les activités proposées au quotidien sont nombreuses. On retrouve évidemment le paddle (15 € la location de la planche pour une balade sur la Meuse pendant une heure, 30 € avec un moniteur, des abonnements sont possibles, une parade est organisée tous les mercredis) et le paddle polo (pour 12 personnes, 300 € pour 1 h 30), ainsi que le blob-jump (uniquement sur réservation pour minimum 8 personnes, pendant 2 heures, vous êtes catapultés en l’air et sautez pour propulser vos amis), mais aussi la location de bateaux sans permis (100 € pour la location d’un catamosan de 8 places pendant 1 h 30).

Depuis sa création , la capitainerie a tout particulièrement soigné sa communication à travers des événements spectaculaires : un terrain de foot flottant dans le cadre de l’Euro, une traversée de la Meuse à pied au mois de novembre, une voiture arrivant sur l’eau dans le cadre de la présentation du nouveau véhicule d’une marque bien connue. "Nous pensons pour le futur à un cinéma sur l’eau, à des défilés de mode…" Depuis cette année, la capitainerie collabore avec le Namurois Edwin Rosillion, du traiteur La Bonne Pense. "Il propose des tapas, planchas, burgers, barbecues, des wraps à base essentiellement de produits de la région. La cuisine est ouverte du mercredi au dimanche, de 12 à 18 heures."