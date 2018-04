La nuit du 21 au 22 avril a été agitée pour les services de secours du Namurois.

Sur la E 42, à hauteur de St Martin-Balâtre, sur la commune de Jemeppe-sur-Sambre, un homme a perdu le contrôle de son véhicule pour foncer dans le talus et, finalement, percuter un arbre. « L’automobiliste semble seul en cause mais, par acquit de conscience, un expert est descendu sur place », a déclaré le Substitut de permanence auprès du Parquet de Namur. Autre accident, entre Vedrin et Saint-Marc, sur les hauteurs de Namur, samedi, vers 22h30. Un véhicule, avec deux personnes à bord, a quitté la route pour terminer sa course dans un champ après avoir fait plusieurs tonneaux. Une personne est décédée dans l’accident, un namurois d’une trentaine d’années mais, à l’heure actuelle, le Parquet ignore encore s’il s’agit du conducteur ou du passager. C’est, entre autre, pourquoi un expert a été désigné. Il s’agit aussi de vérifier si le véhicule, qui, selon les premières constatations, roulait visiblement très vite, était réellement seul en cause.