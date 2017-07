L’accident s’est produit cette nuit sur la N 88. Les jours des victimes ne sont pas en danger.

Un accident grave s’est produit, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 h 30, sur la N 88, entre Florenville et Virton, à hauteur du château d’Orval (Villers-devant-Orval). Deux personnes de nationalité française ont été grièvement blessées. Deux autres occupants du véhicule, de cette famille de cinq personnes, ont été légèrement blessés. « Le conducteur, né en 1968, en état d'ébriété, a perdu le contrôle car il roulait trop vite », explique Alexandre François, le magistrat de garde au parquet du Luxembourg. « Le véhicule a percuté un muret du côté gauche de la nationale puis a fait plusieurs tonneaux avant de tomber dans un fossé. » Les pompiers de Florenville, de Virton et d’Etalle, de même que le PIT de Libramont, sont intervenus. Les blessés ont été transportés en ambulance vers les hôpitaux d’Arlon et de Libramont. Selon le substitut du procureur du Roi, les jours des deux blessés graves ne sont pas en danger.