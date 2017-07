Les policiers n’ont pas été blessés. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers deux heures, une voiture a forcé un barrage de police mis en place, à Weyler, par la zone de police d'Arlon. La herse, placée quelques mètres plus loin, a permis d'arrêter la course du véhicule. Les occupants de la voiture, un homme et une femme, ont été interceptés par les policiers. Ils ont été privés de liberté et été entendus par les enquêteurs. Selon le procureur du Roi, Damien Dillembourg, aucun policier n’a été blessé mais des dégâts matériels sont à déplorer.