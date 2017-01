Deux individus sont recherchés pour avoir commis un vol à main armée le 4 janvier dans une station-service située rue de Dinant à Beauraing, a indiqué dimanche le parquet de Namur.

Les auteurs ont utilisé un couteau pour menacer le gérant et se faire remettre le contenu de la caisse. Ils ont ensuite pris la fuite à pied, "probablement en direction de la gare de Beauraing où ils auraient pu éventuellement prendre le train de 18h47 en direction de Libramont", avance le parquet de Namur.

Le premier auteur, de corpulence normale, était vêtu d'un bonnet noir, d'une écharpe zébrée, d'une veste en cuir brun, d'un training gris et de baskets blanches. Le second était plus petit et également de corpulence normale et était vêtu d'une veste, d'un pantalon et de chaussures foncés, et d'un bonnet bleu.