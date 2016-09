Deux jeunes Namurois au cinéma

Namur-Luxembourg

Voici une double occasion d’aller découvrir en salle le film Eternité de Tran Anh Hung. Deux jeunes Namurois y figurent. Ado, Yanis Duc Dubois incarne un enfant de choeur tandis que le jeune Théo Lambert joue le fils de Mélanie Laurent dans un film qui suit la destinée amoureuse de plusieurs générations.

L’histoire ? Quand Valentine (Audrey Tautou) se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du XIXe siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, établissant une généalogie. Avec Jérémie Renier et Mélanie Laurent.

Le tournage s’est déroulé l’an dernier à Bruxelles et plusieurs jeunes Namurois y ont participé. "Moi, je me suis inscrit il y a deux ans dans une agence de casting. J’ai tourné quelques publicités dont une pour Champomy. C’est marrant de faire de la figuration ou des silhouettes (quand on n’a pas de réplique, NdlR), mais je ne pense pas en faire mon métier", raconte Yanis, 14 ans, de Temploux.

Malgré un certain goût pour les médias - il collabore à l’émission Namur Chouette sur la radio universitaire namuroise RUN - le jeune homme ne compte pas en faire son métier. "Je rêve de devenir vétérinaire ou soigneur animalier."

N’empêche, on verra beaucoup Yanis sur les grands écrans dans les prochains mois. Parfois même en compagnie de son petit frère qui a fait aussi de la figuration. L’ado a notamment tourné dans une série de France 3 intitulée Forêt avec Samuel Labarthe, Patrick Ridremont et Frédéric Diefenthal.

Il a aussi fait deux films pour le cinéma. "Pour Comment j’ai rencontré mon père, j’ai rencontré François Xavier Demaison. Avec lui, on a fait de l’Accrobranche à Durbuy Aventure. Il était vraiment paniqué une fois là-haut et a d’ailleurs bénéficié d’une doublure pour certains plans."

Yanis figure par ailleurs dans Tamara, une comédie adaptée d’une BD qui raconte les amours d’une jeune fille enrobée. Avec Rayane Bensetti.





Théo Lambert est allé tourner à Menton

Le Namurois Théo Lambert a aujourd’hui 10 ans. Il n’en avait que 9 lorsque son chemin a croisé celui du réalisateur Tran Anh Hung. "J’étais inscrit dans une agence de pub. Quelqu’un m’a repéré et m’a dit que j’avais le physique pour jouer dans le film Éternité . Ma maman a sauté sur l’occasion et j’ai fait des essais."

Au premier jour de tournage à Bruxelles suivent deux journées à Paris et puis une semaine entière à Menton (France). C’est que le rôle qu’il tient n’est pas anodin. "Il incarne le premier fils de Mélanie Laurent et de Jérémie Renier qui en auront 14 au total", explique sa maman Christelle qui a visiblement eu plus de craintes que son fils. "Moi, je n’ai pas eu peur, je n’ai pas été trop impressionné. C’était une belle expérience. J’ai envie de recommencer si c’est possible", déclare le jeune garçon.

"Ce n’était pas du tout dans nos projets. Pour des parents, ça inspire un peu de crainte de mettre les pieds dans une aventure pareille. Il a fallu bien entendu prendre des jours de congé au pied levé pour l’accompagner, demander une autorisation de l’école pour manquer les cours… Mais le jeu en vaut la chandelle. Le film est magnifique et le réalisateur plein de finesse et de talent", conclut la maman.