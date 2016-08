Deux policiers pris à partie au commissariat de Couvin

Namur-Luxembourg

Un père de famille énervé s'en est pris à eux alors qu'il était entendu.

Deux policiers de la zone des Trois Vallées ont été agressés, vendredi au sein du commissariat de Couvin, par un père de famille particulièrement énervé. L'homme y était entendu avec son fils pour une histoire de dégradation mobilière.

Visiblement irrité par les questions que lui posait un des deux policiers, il l'a empoigné et plaqué au sol. Un second policier a tenté de le neutraliser avec une clé de bras mais, une fois encore, le père de famille a eu le dessus blessant ce second policier au poignet.

Finalement, l'homme a pu être menotté à un radiateur. « Il était tellement énervé qu'il a réussi à plier les menottes. Il a été privé de liberté. Il y aura évidemment des suites judiciaires », a commenté le parquet de Namur.

Le fils a par ailleurs suivi son père dans son excès de colère mais s'est rapidement calmé. Il n'a frappé personne et n'a pas été privé de liberté.