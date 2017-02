Les travaux effectués dans Dinant depuis plusieurs années ont eu raison du centre-ville devenu vide et morose. Les nombreuses incivilités n’arrangent rien à ce constat.

Les trottoirs des rues principales du centre-ville sont embellis par des dizaines de déjections canines. Avec des endroits (voir photo) qui attirent visiblement plus la crotte que d’autres. Attention donc où vous mettez les pieds.

Pour lutter contre ce type d’incivilité, les autorités communales sont compétentes en la matière (lire ci-contre). La zone de police Haute-Meuse aussi.

"Le problème, c’est le fait de pouvoir relier la déjection au propriétaire du chien. Pour cela, il faut le flagrant délit. Et quand il y a flagrant délit, le propriétaire est presque prêt à retirer sa chaussette pour ramasser la crotte. En 2015 et 2016, on doit avoir rédigé un maximum de 5 PV/an", commente le chef de corps de la zone Bernard Dehon.

Le contrevenant s’expose à une amende administrative minimale de 50€. "La solution pourrait être d’avoir des hommes en civil ou planqués dans des endroits propices. C’est une priorité quand on a du temps et les effectifs pour, ce qui n’est pas le cas. Nous avons six agents de quartier à Dinant mais si un est malade, c’est fini. La population a par ailleurs augmenté de 10 % depuis la création de la zone de police Haute-Meuse (NdlR: depuis janvier 2001). Quelqu’un qui promène son chien est dans l’obligation d’avoir un sac sur lui. Sinon, il s’expose déjà à une amende. Mais je ne suis pas certain que faire payer soit une solution miracle. Oui, on aura conscientisé ces quelques personnes. Mais c’est tout."

Le chef de corps de la police va plus loin. La solution devrait venir des autorités communales via une politique générale de propreté : installation d’un endroit spécifique pour déjections canines, de distributeurs de sacs ou encore de signaux de prévention. "Comme c’est le cas dans plusieurs villes que j’ai déjà eu l’occasion de visiter. Quand quelque chose est propre, on le respecte. Mais, à Dinant, on a quelque chose de sale. Donc les gens ne se privent pas."