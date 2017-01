Claude Gossiaux, un Dinantais d’une septantaine d’années, était bien connu à Dinant sous le surnom de Mozart. Richard Fournaux, le bourgmestre, est ému : "Je viens d’ailleurs de contacter sa famille. Claude a été professeur de clarinette pendant trente ans dans notre académie de musique et a été un animateur apprécié de la Chorale des Joyeux Quarteniers de la Flamiche. Il était aussi passionné de football".

Le football, un point commun avec celle qui lui a prodigué les premiers soins juste après l’accident.

Nathalie accompagnait son père au foot jusqu’au décès de ce dernier. C’est là qu’elle a rencontré Claude qui était un ami proche de son père. "Hier soir, je ne l’ai pas reconnu, tant il était défiguré ! C’est son neveu qui m’a prévenue ce matin".

Nathalie est marquée par ce qui lui est arrivé dimanche vers 17h20. "J’ai vu le corps de Claude monter en l’air mais je ne peux pas affirmer que le 4 x 4 ait touché le scooter. Par contre, je n’oublierai jamais le bruit qu’a fait son casque en retombant et en roulant un peu plus loin. J’ai porté les premiers soins, j’ai alerté les secours et j’ai réglé la circulation. J’ai fait de mon mieux mais je regrette de ne pas avoir pu en faire plus", nous a-t-elle confié, des sanglots dans la voix !

Elle nous a aussi confié qu’un véhicule correspondant au signalement qu’elle a donné aux enquêteurs a été remarqué à l’heure du drame par les caméras récemment installées.

Les enquêteurs lui ont demandé de venir l’identifier ce lundi encore. "Le 4x4 a déboulé derrière moi à vive allure puis il m’a littéralement collé au c… Lorsque j’ai fait demi-tour pour rentrer sur Dinant, il a été plus rapide que moi et m’a devancée pour arriver derrière le scooter de Claude avec les conséquences que l’on connaît".

Claude est décédé peu après son admission aux soins intensifs. Le bourgmestre Fournaux, lui, était très confiant pour retrouver le véhicule supposé en cause : "Les nouvelles caméras de vidéosurveillance sont installées dans la ville depuis un mois et elles ont déjà permis la résolution de toute une série d’affaires".

Des caméras qui sont désormais installées pas loin des lieux du drame, rue Daoust, à hauteur de l’ancienne carrosserie Gérimont.