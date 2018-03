La jeune fille a disparu ce matin.

Emmy Hamoir, une jeune fille de 17 ans, a disparu aujourd'hui dans la région de Dave. Child focus vient de lancer un avis de recherche.

De corpulence mince, elle a les cheveux très courts et noirs et une cicatrice sur le menton. au moment de sa disparition, elle portait un foulard, un manteau à carreaux bruns avec un col en fourrure, un jeans bleu clair, des bottines de couleur bleues ou brunes et un sac à dos noir avec des fleurs mauves et bleues.

Selon certains médias sociaux, elle pourrait être dans la région d'Arlon.