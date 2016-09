Dispute entre sacristains

Namur-Luxembourg

Luc et Anne (prénoms d’emprunt) sont tous deux sacristains dans une paroisse du namurois.

Luc veille à la bonne marche de la paroisse. Anne, elle, s’occupe de la trésorerie et des petites choses qui font qu’une paroisse est agréable à fréquenter. Luc est militaire à la retraite, très « règlement, règlement ». Il est du genre à apposer des affiches « entrée interdite » sur la porte pour qu’Anne n’entre pas dans la sacristie quelques minutes avant la messe. Il n’apprécie pas la complicité qui règne entre Anne et le curé, une complicité en tout bien, tout honneur, précisons-le !

Et puis, il y a des soucis dans la comptabilité : le stock de cierges à brûler diminue sans qu’aucun argent ne rentre … Enfin, il y a cette collecte organisée à la demande d’une maman, sans trop de moyens, dont les deux enfants seraient gravement malades ! Finalement, Anne et son curé ont jugé que la maman ne disait pas la vérité et avait exagéré la gravité de l’état de santé de ses enfants. Sans consulter Luc, ils ont décidé d’un commun accord d’attribuer le montant de la quête à une autre cause ! Ce que le Président Henrion n’hésite pas à appeler « une dispute de cours d’école gardienne » éclate fin mai 2015.

Sont présent dans la sacristie ce dimanche, l’ancien curé (aujourd’hui évêque d’un diocèse africain), le curé actuel, Luc et Anne. Estimant que la conversation ne la concerne pas, Luc demande à Anne de quitter la pièce. Comme elle refuse, il la gifle. Aujourd’hui, Anne, via son conseil, Me Devaux, réclame 1.000 € de dommage moral. Son avocat insiste sur l’absence de remise en question du prévenu. « Luc a osé demander à ma cliente de retirer sa plainte. Il ignorait que, même en cas de retrait d’une plainte, l’action publique continue ! », souligne-t-il.

Le Parquet, vu l’âge du prévenu, 74 ans, requiert une suspension du prononcé. Me Hesbois, le conseil de Luc, souhaite voir les prétentions financières d’Anne ramenées à un niveau plus raisonnable de 250 €. Il sollicite aussi l’acquittement de son client. Jugement le 16 septembre.