Deux incendies se sont déclarés ce mardi dans l’ancienne école du Bas-Wérichet, à Jemeppe-sur-Sambre. Un premier peu avant 12h00 et pour lequel les pompiers de la zone Val de Sambre sont arrivés à temps. Le second en fin d'après-midi dans un autre bâtiment de cette ancienne école primaire. « On ne peut même pas parler de reprise donc l'origine criminelle ne fait à priori pas de doute. Cinq ou six bâtiments construits notamment avec de l’Eternit et de l'amiante composaient cette école. J'ai demandé il y a deux ans sa fermeture vu la dangerosité des matériaux mais aussi parce que les bouches d'incendie se trouvaient à 200m de là. C'était préférable car beaucoup d'enfants fréquentaient cette école. Ces bâtiments auraient dû être détruits mais ça n'a pas été fait. En attendant, ils étaient régulièrement squatter », commente le commandant des pompiers Marc Gilbert.

A 18h00, les pompiers de la zone Val de Sambre étaient toujours sur place avec plusieurs autopompes, citernes et une vingtaine d'hommes. « On est toujours occupé à éteindre l'incendie. Si on est arrivé de justesse pour le premier bâtiment, l'incendie s'est cette fois propagé très rapidement. » Les services de polices devaient par ailleurs passer dans les rues pour avertir la population de garder portes et fenêtres fermées. Les fumées se dirigeants vers le centre de Jemeppe-sur-Sambre.