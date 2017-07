Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans une dépendance du château de Bomal, dans la commune de Durbuy. On déplore un blessé grave. Les dégâts matériels sont importants, indique le bourgmestre, Philippe Bontemps.

Le bâtiment abritait un local technique ainsi que plusieurs appartements. Le feu s'est déclaré dans l'un d'eux avant de se propager aux logements voisins. Un mégot de cigarette pourrait être à l'origine du sinistre, précise le bourgmestre.

Le jeune homme de 25 ans qui occupait l'appartement dans lequel l'incendie s'est déclaré a été grièvement blessé. Pris en charge par le SMUR de Bra-sur-Lienne, il a été transporté vers le CHU de Liège.

Les pompiers d'Érezée et Hamoir sont intervenus sur place avec l'appui des postes de Marche et Vielsalm. L'étage supérieur du bâtiment est entièrement détruit, le reste de la dépendance ayant subi d'importants dégâts des eaux.

L'incendie ne devrait pas compromettre la balade théâtrale aux flambeaux dans les bois de Bomal prévue les 10, 11 et 12 août prochains intitulé... Flammes (en photo)! Il s'agit d'un événement impressionnant, à la fois musical, visuel et gastronomique, impliquant 150 bénévoles des commerces, clubs et associations de la région. La cour d'honneur du château se voit transformée l'espace de trois nuits en un lieu magique et merveilleux qui permet de découvrir les légendes de la région et certaines parties de l'histoire locale.

Infos: 086/21.24.84 ou www.flammes.be