La jeune fille âgée de 15 ans a quitté son domicile ce dimanche entre midi et midi 30.

A la demande du parquet du Luxembourg, la police de Libramont lance un appel à témoins dans le cadre de la disparition inquiétante d’une jeune fille mineure.

Ce dimanche entre midi et midi trente, Tany Gilbert, née le 26 avril 2002, a quitté à vélo son domicile à Ebly. Elle porte une jupe en velours noire et un débardeur bleu avec de la dentelle et peut-être une veste.

© D.R.

Elle mesure 1m 55 pour +/- 58 kg, a les cheveux mi-longs châtain et est de corpulence normale.

Toute personne ayant vu cette jeune fille ou qui sait où elle se trouve est priée de prendre contact avec la police en formant le 101, ou en téléphonant à la zone de police Centre-Ardenne au 061/ 24 12 11.