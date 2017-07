La province de Luxembourg compte 2.352 exploitations agricoles, soit un peu plus de 6 % des exploitations belges. On en dénombre aujourd’hui en moyenne 54 par commune, contre 181 en 1978. En 40 ans, pas moins de 5.539 fermes ont disparu dans la province, soit une diminution de 70,6 % ! Sur le plan wallon, le Luxembourg occupe la 4e place, après le Hainaut (3.955 fermes), les provinces de Liège (3.186) et de Namur (2391) mais reste la première province bovine de Wallonie avec 84,7 % d’exploitations bovines.

Dans un contexte toujours difficile pour le secteur, à la veille de l’ouverture de la 83e Foire agricole et forestière de Libramont, la députée provinciale Thérèse Mahy vient de lancer, à la ferme de Marc Grandjean à Courtil (Gouvy), l’appel à projets "Filières agricoles en devenir". "Le secteur agricole est en pleine mutation et bon nombre d’agriculteurs se posent des questions quant à l’évolution de leur exploitation", souligne la députée provinciale. "Afin de les aider dans la concrétisation de leurs projets, la Province propose de les soutenir en leur octroyant une bourse de 10.000 euros pour la réalisation d’études préalables. Une enveloppe globale de 40.000 euros est dédiée à cet appel à projets."