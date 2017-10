Namur-Luxembourg La jeune fille a été brûlée à 28 % et compte des centaines de lacérations, en plus des os cassés et tympans perforés. Entre autres…

Voilà plus de six semaines que l’explosion de Bastogne a soufflé une maison et blessé plusieurs personnes dont certaines gravement. Outre les trois frères qui se trouvaient dans la maison qui a explosé fin août, près de la place McAuliffe, la jeune Charlyne fait partie des blessés graves. Sa maman Isabelle reste pudique sur les souffrances de sa fille lorsqu’elle donne de ses nouvelles, mais et ne supporte plus de les voir minimisées.

Raison pour laquelle elle pousse un coup de gueule. "Ce matin et pour la énième fois, on m’a abordée en rue pour me dire que c’était génial que Charlyne soit rentrée a la maison et qu’elle avait eu de la chance de ne pas avoir été très blessée". Des propos qui font mal quand on parle d’une jeune fille qui a passé 10 jours dans le coma, fait face à 18 mois de soins au minimum et à de nombreuses cicatrices et séquelles…

Si Charlyne peut désormais rentrer chez elle le week-end, elle n’est pas tirée d’affaire et ses blessures restent nombreuses. "Elle souffre de brûlures au niveau du visage, des deux bras (dont la presque totalité du bras droit), une main, le ventre, la poitrine ainsi que la hanche droite au deuxième degré intermédiaire. Soit 28 % de la totalité du corps (et non 10 % comme estimés les premiers jours). Ce qui nécessite le port de vêtements compressifs pendant 18 mois. Elle a encore une mèche en dessous du bras droit due à un morceau de verre qui s’est enfoncé profondément dans son muscle", commence sa maman.

Mais Charlyne a aussi des centaines de lacérations dues aux projections de verre au niveau du visage, de l’oreille droite, du torse et des deux bras, ainsi que trois grandes plaies au crâne. "Ses deux tympans ont été perforés, une double fracture du fémur a nécessité la pose d’un clou et de deux broches", poursuit sa maman qui a le cœur brisé.

Le reste peut sembler moins grave, mais ajoute encore au fardeau : un muscle déchiré au niveau du genou, une entorse à la cheville. Sans oublier que Charlyne a combattu une infection pulmonaire due aux poussières de l’explosion ! La jeune fille a perdu beaucoup de poids, est très affaiblie, mais réconfortée depuis qu’elle a pu revenir dans sa famille le week-end dernier.

"Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. On vit des hauts et des bas, mais une chose est certaine : je suis très fière de mon petit soldat qui reste forte et digne malgré tout ce qu’elle doit endurer", témoigne Isabelle. "Malgré les traces qui resteront sur son corps ainsi que sur son joli visage, malgré les opérations pour qu’elle puisse remarcher, elle arrive encore à sourire".

M.V.