Fêtes de Wallonie: Fanny dévoile les secrets des loges des artistes

Namur-Luxembourg

Fanny n’est pas du genre indiscret. D’ailleurs, elle cite très peu de noms. C’est elle qui organise la venue à Namur des chanteurs et groupes pour les fêtes de Wallonie. C’est elle qui reçoit leurs desiderata, prépare leur loge et les accueille une fois sur place. "Parfois, je vois des morceaux de concert; mais pas souvent car ils sont sur plusieurs scènes en même temps", raconte celle qui travaille pour RTL depuis 14 ans. C’est dans la loge d’Elmer Food Beat qu’elle nous reçoit vendredi soir.

Les Français les plus exigeants. "Lorsqu’on reçoit les desiderata des groupes, si les pages sont nombreuses, on sait qu’il s’agit d’artistes français", sourit-elle. "Parfois, ils sont deux sur scène, mais ils viennent à vingt ! Pas avec leur famille parce qu’ils savent qu’il y a beaucoup de monde aux wallos, mais avec leur entourage. C’est impressionnant."

Des courses pour la semaine. On est loin des contrats à l’américaine, mais Fanny se dit parfois interloquée par les demandes. "On prévoit des boissons dans la loge et les artistes ont leurs préférences, c’est normal. Ils demandent souvent une bouteille d’alcool - whisky ou vodka - pour se détendre avant d’entrer en scène ou après le concert. Mais parfois, ils demandent une quantité de softs extraordinaire. À croire qu’ils font leurs courses pour la semaine ! Dans ces cas-là, je préfère qu’ils repartent avec la marchandise qu’on a pris la peine d’aller acheter pour eux plutôt qu’ils la laissent dans la loge."

Des pâtes nature. La légende n’est pas fausse. Il arrive régulièrement que les chanteurs mangent des pâtes. "Dans ce cas-là, ils les demandent nature avec un filet d’huile. C’est pour avoir l’énergie nécessaire sur scène, comme Salvatore Adamo par exemple."

De plus en plus de bio. "Ils sont de plus en plus nombreux à demander des repas ou des fruits bio. Les rappeurs sont assez fans de sucreries. un jour, un d’eux voulait exclusivement des M&M’s bleus. le groupe IamX préférait une loge décorée.." Son coup de cœur de l’année, Boulevard des airs jeudi. "Ils étaient contents et m’on offert un cadeau. C’est la première fois que ça arrive, même s’il n’est pas rare que des artistes me remercient de l’accueil."