Fin de l’interdiction pour les motos à Durbuy

Namur-Luxembourg

L’ordonnance communale interdisant le stationnement et la circulation des motos dans le centre-ville de Durbuy est arrivée à son terme. La mesure était à l’essai pendant le mois d’août et les premiers weekends de septembre. Les motards peuvent donc à nouveau circuler dans la vieille ville, avec l’obligation toutefois d’aller stationner leurs véhicules sur le parking près de l’anticlinal, où une cinquantaine de places leur ont été réservées.

"Nous envisageons de travailler sur deux saisons : la basse et la haute", souligne Francis Dumoulin, échevin du Tourisme et de la Mobilité. "En basse saison, toutes les motos seront orientées vers le parking de l’anticlinal. L’organisation du stationnement devra probablement être adaptée en fonction de l’évaluation qui en sera faite une fois les fêtes de fin d’année terminées."

Un dispositif de signalisation doit encore être mis en place, ainsi qu’un système de paiement par smartphone. La commune envisage également un système permettant aux motards de garder un œil sur leur bécane à distance via des caméras de surveillance et une application smartphone. "Mais ce n’est encore qu’une piste de réflexion", précise Francis Dumoulin.

La question des motos dans le centre-ville de Durbuy a fait couler beaucoup d’encre cet été. Aussi bien parmi les motards qu’auprès de certains commerçants locaux, divisés sur la question. "Le collège a pris une décision courageuse", a estimé le bourgmestre Philippe Bontemps lors du conseil communal de ce lundi, tout en rappelant les motivations qui ont présidé à cette interdiction : lutter contre le stationnement anarchique et la pollution sonore occasionnée par certaines motos.

"Nous avions proposé une alternative, avec la mise en place d’un parking gardé et d’une consigne pour l’équipement. Au final, tout s’est relativement bien passé. Il y a eu des motards très contents et, d’après les relevés de la police, le parking a bel et bien été fréquenté."

À terme, le centre de Durbuy Vieille Ville pourrait redevenir piéton. "Beaucoup de villes ont un cœur sans véhicule", poursuit Francis Dumoulin. "Je pense qu’il faut y réfléchir."