Dans une conférence de presse donnée ce samedi 21 en la salle communale de Sorée, les membres de RPGplus (Rassemblement Pluraliste Gesvois) ont présenté les grandes lignes de la motivation qui les animent. Cette fusion entre le RPG et les ICG (Intérêts Communaux Gesvois) devrait permettre au monde politique de se réconcilier avec les citoyens, surtout après de nombreux choix et de nombreux comportements politiques critiqués en abondance ces dernières années. RPGplus se veut d’ailleurs et avant tout une représentation équilibrée de citoyens gesvois en vue de replacer ces derniers au cœur des décisions.

RPGplus respectera la parole donnée, les règles en matière de marchés publics et d’engagement du personnel, la législation sur le travail et sur la protection de l’environnement, toute une série de choses que l’actuel bourgmestre libéral José Paulet et sa liste du GEM (Gesves En Mieux) n’aurait pas ou peu respecté, selon les membres de RPGplus qui espèrent accueillir en leurs rangs de nouvelles bonnes volonté. Pour 2018, RPGplus espère une majorité où il pourrait peut-être accueillir Ecolo.