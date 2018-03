Le secteur concerné est l’entrée de la rue Godefroid et la fin de la rue des Croisiers.

Bizarrement, le passage Werenne reste libre de tout contrôle. Trente à quarante policiers contrôlent l’identité de tous ceux qui se trouvent dans le périmètre décrit plus haut. Une lectrice a été témoin : « les policiers contrôlent tout le monde. Fouille corporelle sommaire, fouille plus méthodique des sacs, surtout ceux d’étudiants ! ». Les jeunes qui portent casquette doivent la retirer, non par déférence envers les policiers mais pour qu’ils puissent vérifier si les rebords du couvre-chef ne contiennent pas quelque substance … illicite. L’opération, selon nos sources, aurait débuté en fin d’après-midi. Elle semble cibler les quelques établissements HORECA qui se trouvent au début de la rue Godefroid.

Cette opération pourrait être une conséquence des agitations de la fin janvier où des jeunes particulièrement remuants s’en sont pris aux clients des cafés voisins. A l’époque, nous avions contacté le Commissaire principal Manu Leleux, directeur des opérations à la Police de Namur. Il nous avait promis de tels contrôles jusqu’à ce que le calme revienne dans le quartier.