Trois personnes ont été privées de liberté samedi soir après qu'un jeune homme né en 1993 a été tué par balles dans une habitation de la rue de la gare d'Oret à Hanzinelle (Florennes), a indiqué le parquet de Namur.

Ces trois personnes ont déjà été entendues et seront à nouveau auditionnées et confrontées dimanche matin. Une autopsie du corps de la victime sera par ailleurs pratiquée dimanche matin. Samedi en début de soirée, un jeune homme né en 1993 a été tué par balles alors qu'il se trouvait dans un domicile qui n'était pas le sien. "Dans cette maison vivaient un couple et leur fille. Ces faits résultent bien d'un conflit d'ordre familial. La victime ne résidait pas à cet endroit", a précisé le parquet de Namur.