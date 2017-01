L’image a été diffusée sur Facebook et suscité des commentaires. Une personne avait découvert, mercredi, la dépouille d’un petit cheval - un fjord - dans une pâture de Graide (Bièvre - province de Namur). L’équidé n’avait plus ni yeux ni oreilles.

La situation était déjà connue des autorités, à savoir le bourgmestre de Bièvre, David Clarinval, et de la police. "La bête était morte depuis plusieurs jours et le clos équarrissage devait passer, précise David Clarinval. Nous avons fait le nécessaire, avec la police, dès que nous avons été mis au courant du décès. Le propriétaire devait recouvrir l’animal d’une bâche, ce qui n’a visiblement pas été fait. Et le cheval mort a été vu en bord de pâture".

Les mutilations seraient dues à des renards ou des prédateurs.

De son côté, le propriétaire, Camille C. se défend. "Je m’occupe des chevaux de ma maman et ils sont nourris".

Et d’après lui, le cheval serait mort après une colique foudroyante.

Mais le bourgmestre de Bièvre déplore cette nouvelle situation. "Monsieur a déjà été condamné en justice et il ne pouvait notamment plus posséder d’animaux. De mon côté, je ne peux qu’appeler à ce que la dernière condamnation en date, rendue par la cour d’appel de Liège, soit appliquée."

Camille C. reconnaît qu’il ne pouvait plus posséder d’animaux, pour une durée de 5 ans, mais, nuance-t-il, suite à une condamnation déjà ancienne pour une question d’identification des bovins. "Je n’ai donc plus de chevaux en mon nom, certains sont à ma maman et certains à d’autres personnes".

Des associations de défense des animaux ont déjà été averties par des citoyens. Dont le refuge 100 chevaux sur l’herbe, basé à Couvin, se disant prêt à accueillir d’autres chevaux qui se trouvent à Graide chez le propriétaire en question.