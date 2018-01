La boulangerie Demelenne (Hotton) offre dix balades en l’air pour l’épiphanie

Ceux qui connaissent Vincent Demelenne savent qu’outre son métier de boulanger, il est aussi pilote de montgolfière. Une passion qu’il exerce depuis des années et qu’il fait parfois profiter à des personnes avides de voir un beau paysage ou de passer un bon moment là-haut.

Cette fois, le patron de la boulangerie a préparé des galettes des rois et lance une idée originale. « Dix fèves en forme de montgolfière ont été mises dans les galettes (13 euros la tarte pour 6 personnes - 16 euros pour 8 personnes). Les dix chanceux auront droit à un tour en ballon. L’action se prolonge aussi la semaine suivante à Hotton, La Roche et aux dépôts de Soy et Dochamps », précise-t-il.

Voilà une belle action de s’envoyer en l’air. Dans le pire des cas, les perdants auront quand même pu déguster cette tarte. Pour certains, c’est peut être mieux qu’en tour en ballon…