Une opposition et 2 vols de sacs.

Igor a de gros soucis d’assuétude à la cocaïne et à l’héroïne. Comme il n’a pas d’autres revenus que le CPAS, il est obligé de jouer les intermédiaires ou les rabatteurs pour son copain dealer qui lui concède ½ gramme par 5 grammes de coke vendus. On lui reproche aussi d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Il a fait opposition ce mercredi à un jugement du 20 avril qui l’a condamné par défaut à 2 ans, jugement dont le Parquet demande la confirmation. Igor, bientôt 25 ans, est aussi poursuivi pour des vols de sacs à main et de Smartphones.

Le 1er se déroule à Namur le 22 mai de cette année. Igor, en manque de drogue, s’empare du Smartphone qu’une dame utilisait dans sa voiture à l’arrêt puis s’enfuit. La victime réclame 600 €, soit le prix d’un nouveau téléphone. Même modus operandi deux jours plus tard du côté de la Place Wiertz. Nicole vient de se garer. Vitre ouverte, elle place son sac à main sur les genoux et téléphone à son mari pour dire qu’elle est bien arrivée. Igor surgit à ce moment-là. Toujours en manque, il arrache le sac à main et le GSM de Nicole en lui tordant le poignet. La dame aura une incapacité professionnelle de 2 semaines et réclame à son agresseur 1 € provisionnel sur une somme de 2.500 €.

Le Parquet requiert 2 ans supplémentaires, rajoutant que, lors de la visite domiciliaire, les enquêteurs ont aussi trouvé des cartes de banque et des cartes d’identité volées ! Les conseils d’Igor constatent que leur client ne recherchait pas le profit à tout prix. En tout cas, pour elles, ce n’est pas le monstre de violence décrit par la partie civile mais bien un polytoxicomane, un jeune à la dérive et un drame de l’immigration. Le jugement sera rendu le 16 aout prochain.