Dimanche dernier, à Marche-en-Famenne, lors de la finale du tournoi Edhem Sljivo chez les, sur le banc des, on retrouvait un certain Guy Blaise. Ce samedi, si la neige et la météo le permettent, on retrouvera cette fois Guy Blaise sous le maillot de Longlier face… au FCJLA.explique l’ancien joueur de Virton.

Et s’il n’a pas d’autres responsabilités que celle d’entraîneur, cela ne l’empêche pas d’avoir un regard sur tout ce qui se passe au sein du club arlonais. Et notamment sur la venue d’un nouvel entraîneur. "Jean-Yves Chapelle est un clubman et peut être une bonne transition pour les jeunes qui évoluent en équipe B", précise le défenseur central de formation. "Maintenant, ce n’est pas un magicien. Il va lui falloir un peu de temps pour apporter sa touche à l’équipe. Un garçon comme Dylan Suray qui vient de rejoindre le club peut apporter un plus à son équipe, mais, là aussi, il faudra un temps d’adaptation."

En attendant, dans les rangs longolares, on espère poursuivre sur la spirale positive qui avait vu l’équipe rester sur une série de six matches sans défaite avant la trêve. "Le retour des joueurs blessés nous a fait beaucoup de bien et on va aborder le deuxième tour avec ambition", poursuit Guy Blaise. "Et puis, cela va apporter encore un peu de concurrence dans le groupe. On peut parler en effet d’un objectif bien précis avec une tranche mais pour ma part, je n’ai pas besoin de ça pour être un compétiteur et avoir envie de gagner lorsque je monte sur le terrain. Et ça sera déjà le cas ce samedi face au FCJLA."

En tout cas, pas question de se faire le moindre cadeau entre Luxembourgeois mais ça, on le sait depuis longtemps…