Le parquet du Luxembourg a été avisé, hier en fin d’après-midi. La cause accidentelle est privilégiée.

Le parquet du Luxembourg a été avisé de l’incendie au ranch Don Diego à Champ de Harre (Manhay), samedi en fin d’après-midi. « Le feu a pris dans la hotte de l'espace grillade du restaurant », précise Marie-Eve Bouillon, substitut du procureur du Roi. « Les dégâts sont énormes car la structure était en bois. » Le bâtiment du restaurant est complètement détruit mais, heureusement, le feu ne s’est pas propagé aux chambres de l’hôtel, situées à proximité, occupées par quelques clients.

Le site a du être évacué en raison de la fumée. Aucun blessé n’est à déplorer. Quant à la cause du sinistre, elle n’a, selon la magistrate de garde, n'a pas encore été précisée exactement. « Aucune piste n'est écartée », conclut-elle. « La cause accidentelle semble la plus probable. A ce stade, je n’ai pas désigné d’expert. »