Vendredi vers 15h, l'occupante d'un chalet de bois situé le long de la rue de Najauche à Mazée a prévenu le 112 qu'un incendie avait pris naissance dans un talus bordant la chaussée.

Par la sécheresse qui sévit, le feu n'a pas tardé à prendre de l'ampleur et l'incendie s'est propagé à l'habitation de bois. Les pompiers de Dinant, Couvin, Phillippeville et même ceux de France se sont rendus sur les lieux. Sous ses yeux, et impuissante, l'occupante des lieux a assisté à la destruction de son logement. Elle trouvera refuge et réconfort auprès des ses parents qui habitent non loin de là.



Un peu plus tard, fin d'après-midi, vers 17h, un incendie s'est déclaré à LANEFFE, dans le bois de Thy. Selon les premières informations, ce sont des pneus et une caravane qui seraient la proie des flammes. La colonne de fumée était visible depuis la N5. Certains témoins évoquent même une explosion. On ne déplore pas de blessé.