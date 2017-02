La situation de chevaux détenus à Flamisoule, un petit village de la commune de Bertogne dans la province du Luxembourg, émeut les habitants de la localité. Le propriétaire des chevaux est un homme qui a déjà été condamné pour ne pas avoir prodiguéà ses animaux les soins nécessaires. Une interdiction d’en posséder avait d’ailleurs été prononcée par un tribunal correctionnel.

Henri Claude Vercruyse qui s’occupe d’animaux maltraités dans une ferme en Hesbaye liégeoise tire la sonnette d’alarme. Mardi soir, il a envoyé des photos et des vidéos au ministre wallon en charge du Bien-être animal Carlo Di Antonio. Ce dernier n’avait pas attendu ce témoignage et ces clichés pour s’intéresser à la situation.

L’unité du bien-être animal a été avertie et a pris contact avec le parquet pour qu’il fasse appliquer cette interdiction.

Une vingtaine de chevaux ont vécu dans des conditions difficiles sans abris dans un pré de la localité malgré la neige. Des poulains et des pouliches se sont retrouvés dans une étable sans obtenir suffisamment de soins. Une solution a finalement été trouvée. "Il y a un engagement du propriétaire de les abandonner à une association. Certains chevaux sont vendus, d’autres cédés", explique-t-on au cabinet où on apprend aussi que, mardi, 30 juments et 15 poulains ont été évacués vers un refuge à Aywaille en province de Liège.

À l’heure actuelle, il reste quatre équidés dans l’étable. Ce sont ceux qui sont en très mauvais état. Au cabinet du ministre Carlo Di Antonio, on se tient informé de la situation et on assure qu’eux aussi gagneront le refuge. Il faut que leur propriétaire trouve un véhicule qui soit adapté à leur transport. Reste qu’au cabinet, on assure que des contrôles seront effectués pour s’assurer que tout est ordre. "Il y a des chevaux squelettiques et l’un avec un œil enflammé. Il ne verra plus", explique Henri Claude Vercryuse qui est convaincu de la nécessité que ces animaux soient rapidement pris en charge. "Ils ont besoin de soins sinon ils vont mourir", explique-t-il encore.