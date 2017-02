Un jeune homme de 21 ans a perdu la vie dans un accident de la route mardi matin à Jemeppe-sur-Sambre, ont indiqué les pompiers de la zone Val-de-Sambre, confirmant ainsi une information publiée par plusieurs médias. L'accident implique une voiture et un camion et a fait également deux blessés. La circulation est actuellement bloquée pour plusieurs heures sur la N90 à hauteur du carrefour avec la rue François Hittelet. À bord de la voiture, une mère et ses deux enfants roulaient en direction de l'Athénée de Jemeppe-sur-Sambre. "C'est en voulant sortir de la nationale 90 et tourner à gauche qu'un camion est entré en collision sur le flanc droit de la voiture", a expliqué le colonel Marc Gilbert des pompiers de la zone Val-de-Sambre. Le véhicule a été traîné sur environ 100 mètres, ne laissant quasiment aucune chance au passager avant droit de survivre.

Le jeune homme de 21 ans est mort sur le coup tandis que les deux autres passagers sont blessés (fractures diverses) et ont été emmenés à l'hôpital d'Auvelais. Le chauffeur du camion qui transportait environ dix-sept tonnes de verre n'a pas su freiner à temps et s'est quant à lui retrouvé dans le fossé, mais son conducteur est indemne.

Il faudra plusieurs heures pour évacuer les débris. "Nous allons entamer le dépannage du camion, mais il faudra du temps pour notamment évacuer les bouts de verre", a précisé le colonel. Une opération délicate qui bloquera la circulation à cet endroit encore pendant environ trois heures.