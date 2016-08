Johnny Felten retrouvé mort à Arlon

Namur-Luxembourg

L’homme avait quitté son domicile de Lottert lundi soir à moto. Il a été victime d’un accident.

Le corps sans vie du motard a été découvert jeudi soir à proximité du parc à conteneurs, le long de la route de Neufchâteau à Arlon. L’homme et sa moto étaient invisibles depuis la route. Ce sont des proches qui ont fait la pénible découverte, alertés par des traces de pneus sur la chaussée.

La victime, Johnny Felten, 37 ans, de Lottert (Attert) avait quitté son domicile lundi sur sa moto.

Depuis, il n’avait plus donné de signe de vie. Sa compagne avait alors lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de le retrouver. Le trentenaire était en effet parti sans papiers d’identité ni argent, et sans son téléphone. Il n’avait plus donné signe de vie depuis son départ.

Des recherches avaient alors été menées par ses proches dans la région pour retrouver la trace du jeune homme.

Selon le parquet du Luxembourg, qui confirme l’information, le décès remonte à plusieurs jours.