Les opérations d'évacuation du camion accidenté dimanche sur l'E411 à hauteur de Recogne (Libramont), et de sa cargaison de fûts de tétrachloro-éthylène, nécessiteront encore plusieurs heures d'intervention, a indiqué lundi, à la mi-journée, le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz.

L'autoroute doit ainsi rester fermée pour toute la journée de lundi. Aucun délai n'est avancé mais la réouverture de l'autoroute ne pourra donc pas être possible avant mardi. Le plan d'urgence provincial a été déclenché lundi à 05h00 en relais de la phase d'urgence communale. La procédure permet de rassembler un plus grand nombre de moyens. La situation est sous contrôle, souligne le gouverneur.

Les services de la zone de secours Luxembourg et de la Protection civile (Libramont, Ghlin et Crisnée), épaulés par des experts, vont procéder au pompage du produit directement sur les fûts. Des citernes spéciales s'occuperont de l'évacuation. Du renfort a été demandé auprès de sociétés privées.

Le conducteur du camion, dont le véhicule a heurté, dimanche en début d'après-midi la berme centrale, a été légèrement blessé. "Nous pouvons nous réjouir du fait que cet accident n'ait pas fait de blessés graves et qu'il n'y a eu aucun risque d'intoxication pour la population. Nous devons veiller aussi à la sécurité des intervenants et écarter tout risque environnemental", a précisé le gouverneur Olivier Schmitz. Après l'évacuation du camion et de sa cargaison toxique, des travaux de voirie seront nécessaires et pris en charge par le Service public de Wallonie (SPW).

Cette fermeture de l'autoroute sur l'axe Bruxelles/Namur/Luxembourg dans les deux sens a des répercussions en termes de mobilité sur toute la province de Luxembourg, ce qui a aussi justifié le déclenchement du plan d'urgence provincial. Les véhicules doivent quitter l'E411 à hauteur de la sortie 25 "Libramont" (en direction de Luxembourg) ou à hauteur de la sortie 26 "Verlaine" (en direction de Namur). Le trafic local est aussi perturbé, sur la N89 entre Bertrix et Libramont où un itinéraire de délestage ne peut être mis en place.

Les service du gouverneur recommandent dès lors à tous les automobilistes et routiers devant traverser la province de privilégier la N4 (à partir de Courrière et d'Arlon) et ce pour limiter au maximum les encombrements. Par ailleurs, la ligne de chemin de fer 165 entre Bertrix et Libramont est également fermée.

Pas de trains entre Bertrix et Libramont

Le déversement de plusieurs tonnes de produit toxique par un camion allemand accidenté, dimanche après-midi sur la E411 a hauteur de Recogne, a également des conséquences pour le trafic ferroviaire lundi matin. Les autorités ont ainsi demandé à ce qu'aucun train ne circule, jusqu'à nouvel ordre, entre Bertrix et Libramont sur la ligne 165, indique Arnaud Reymann, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. Le nombre de trains concernés est limité, mais aucun convoi ne circule lundi matin sur cette portion de voie.

L'autoroute E411, sur laquelle l'incendie du camion accidenté a pu être maitrisé en fin d'après-midi dimanche, est restée fermée toute la nuit aux alentours du lieu de l'accident. Elle devrait le rester jusqu'en milieu de journée. L'autoroute a été fermée à Transinne dans la direction du Luxembourg et à Verlaine dans la direction de Bruxelles, selon la police fédérale.