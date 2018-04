La mini-tornade qui a frappé la région dinantaise dimanche a provoqué d'importants dégâts

La ferme de Lenne, à Hastière, a été fortement touchée dimanche soir par les vents violents. Les toitures du corps de logis et des hangars et des palissades en tôles en été emportées par cette mini-tornade. Les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés vers 21h15, dimanche soir, pour intervenir.

© DR



Un appel parmi des dizaines d'autres. « Nous avons eu des renforts de Ciney, Rochefort, Couvin, Philippeville et Yvoir pour les interventions sur Dinant. Celles-ci ont eu lieu petit à petit. A la ferme de Lenne, nous sommes intervenus pour sécuriser les lieux. Ce qui est désormais fait. Mais c'est un sinistre exceptionnel. Il va falloir l'intervention d'engins de génie civil car notre matériel n'est pas adapté », a commenté le capitaine et porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.

© DR







© DR



Au total, une centaine d'interventions ont été menées sur la zone Dinaphi. Et ce n'est pas fini. « On a pour l'instant encore des toitures à bâcher et des arbres à couper. Mais c'est beaucoup plus calme que dimanche soir", a conclu Gilles Boonen lundi peu avant 16h00.