Le centre culturel de Bertrix dépouillé de presque 300.000€

Namur-Luxembourg

L'employé de la fiduciaire a détourné à son profit durant 8 ans.

Durant huit ans, le centre culturel de Bertrix a été dépouillé de presque 300.000€. Pendant ces années, entre 2005 et 2013, personne n'avait remarqué quoi que ce soit. Car derrière ce détournement, on retrouvait l'employée d'une fiduciaire a qui le centre culturel avait confié sa comptabilité. La manœuvre consistait à déclarer de fausse charges salariales en les gonflant. Et via ce mécanisme, l'homme a pu soutirer de l'argent. Finalement, une autre employée s'est étonnée d'une saisie sur salaire et les malversations découvertes.

Ce mardi, l'employé de la fiduciaire s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre de faux et de détournement à hauteur de 297.000€. Le prévenu reconnaît les faits. « J'avais de grosse difficultés financières et nous devions rembourser un crédit hypothécaire » a-t-il confié. Selon lui, l'argent soutiré petit à petit était utilisé pour ses dépenses quotidiennes, notamment pour ses achats familiaux dans des supermarchés. Mais mardi, le tribunal n'est pas allé plus loin. L'avocat du centre culturel, partie civile, a demandé des devoirs complémentaires afin d'essayer de voir à quoi a servi l'argent subtilisé. S'étonnant que près de 300.000€ n'auraient été dépensés que dans des magasins. Une nouvelle audience a été fixée au 6 décembre prochain.