Namur est devenue une habituée des premières en matière de projection de films sur le vélo.

Un an après la première du film "Rêves d’Enfer", c’est à nouveau dans la capitale wallonne que sera diffusé pour la première fois le film "Tommeke, I am just a big fan", une nouvelle production du collectif La Bordure. Ce documentaire a suivi deux grands supporters de Tom Boonen, un Flamand et un Wallon, lors des dernières courses du champion cycliste, en 2017. Pourquoi à chaque fois à Namur ? "L’an passé, pour Rêves d’Enfer, j’avais contacté moi-même La Bordure, commente Olivier Calicis. Le courant était bien passé, et, cette fois, c’est La Bordure qui a demandé pour diffuser à nouveau en première à Namur leur nouvelle production. Les deux protagonistes du film seront présents, comme les réalisateurs."

Ce vendredi, à 21 h, au Quai 22. Prix : 5 euros. Réservation souhaitée : olikli6@gmail.com