Le Florentin, les Ardennes à portée de main

Les Belges (mais pas que…) raffolent des petits week-ends ou des séjours dans les Ardennes. Si vous souhaitez éviter le tohu bohu et les embouteillages des destinations traditionnelles, faites un saut à Florenville. La Gaume, qui possède un microclimat avéré et quasi estampillé, permet à la fois une offre touristique (tous les commerces sont ouverts le dimanche…) avec la proximité de l’abbaye d’Orval mais aussi des balades dans une nature verdoyante.

Au fil des décennies, la famille Fontenoy s’est fortement investie dans la ville. Pour la faire vivre. Pour créer de l’emploi. Pour que Florenville vive. Pour que nous ayons, vous ayez envie de faire le déplacement jusqu’à cette ville certes géographiquement décalée mais très accueillante et à portée de fusil (nous sommes dans une région de chasse) de la France et du Luxembourg.

À l’accueil, Stéphanie bout de dynamisme. Une vraie locomotive pour cette maison familiale. Le bar très cosy permet une transition tout en douceur et calme (au coin du feu en hiver) entre la journée (en principe active dans ce coin des Ardennes) et le restaurant. Les vendredis et samedis soir, le piano-bar distille une agréable musique d’ambiance pendant que vous sirotez votre cocktail maison ou l’un des nombreux whiskies dénichés par le sommelier qui a parcouru la planète.

La salle de restaurant réinvente volontairement une atmosphère cocooning, le temps de se poser et de profiter. En été, une vaste terrasse donnant sur un jardin doit être bien agréable. Aux fourneaux, Philippe Duret qui, durant près de 20 ans, fut aux commandes du Moulin Hideux, un Relais et Châteaux étoilé près de Bouillon et Frédéric D’Orchymont, un ancien du Gastronome à Paliseul.

Ici, pas de menu imposé. Tout est à la carte. À vous de faire votre choix entre des entrées chaudes ou froides (les ravioles de perdreaux valent le détour) avant du poisson ou de la viande. La part belle est évidemment faite au gibier parfaitement préparé notamment à l’Orval (faisan, civet de chevreuil, noisettes de faon, steak de biche ou encore râble de lièvre). Quelques plats brasserie dits traditionnels comme des rognons de veau, des queues d’écrevisses ou des boulettes maison… comme à la maison figurent aussi à la carte tout comme des grillades cuites sur braises pour les amateurs de belles pièces de viande.

Même si l’on parle de brasserie, nous sommes ici dans le haut du panier. Gault et Millau ne s’y est pas trompé en leur accordant un bon 13 sur 20. Pour agrémenter le repas, faites-vous conseiller par le sommelier qui a déniché quelques belles trouvailles.

Le sourire des serveurs, vous incite à prolonger la soirée. Un dernier verre dans un salon au coin du feu pour terminer en beauté…

Durant les trois mois d’hiver, l’établissement ouvre un restaurant éphémère, Le chalet florentin, dans une ambiance montagnarde avec au menu floriflette, fondue et raclette.





Un hôtel de charme et trendy © D.R.

Dans le même bâtiment que le restaurant, l’hôtel Le Florentin propose de splendides chambres toutes très spacieuses et décorées avec goût. Quinze chambres mais aussi une suite et quatre appartements hôtels qui peuvent accueillir des familles nombreuses. Toutes sont équipées d’un lit king size (ou de deux lits simples) idéal pour des nuits reposantes. Écran plat et balcons pour la plupart, l’hôtel offre le confort dernier cri.

Depuis peu, le Florentin s’est doté d’un espace spa/fitness avec des engins de course (vélo, tapis…) mais aussi une cabine à infrarouge et pierre de sel pour se relaxer. Possibilités de réserver des soins et massages.