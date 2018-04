L'homme sortait de son commerce dimanche soir lorsqu'il a été agressé

Le gérant d'un night-shop de Dinant, situé à proximité de la prison, a été victime d'une agression dimanche soir. Il venait de quitter son commerce avec la caisse dans un sac lorsqu'il a été attaqué par deux personnes. Celles-ci lui ont porté plusieurs coups pour s'emparer du contenu de la caisse, en plus de son GSM. En plus du préjudice matériel, le gérant a le visage tuméfié et plusieurs dents cassées. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs.