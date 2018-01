La chambre criminelle de la cour d'appel n'a pas cru aux dénégations des suspects.

La chambre criminelle de la cour d’appel de Liège a condamné Ludovic Pirson et Rodrigue Marteau poursuivis pour le vol et le meurtre de José Dejimbe, un facteur retraité de 52 ans à Onhaye à 12 ans de prison ferme. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2013, l’homme s’est violemment fait agresser à son domicile. Il a été retrouvé le lendemain agonisant dans une marre de sang. José Dejimbe était désespéré. Il est mort quelques heures plus tard. Entendu, Rodrigue Marteau n’a cessé de changer de version, en impliquant différentes personnes. Parmi ces personnes, il a déclaré avoir commis les faits avec un mineur d’âge. Un jeune homme qui est décédé d’une overdose peu après les faits. La mère de ce mineur pensait que son fils était en lien avec cette agression tout les deux suspects. En instance, ils ont été reconnus coupables. Les prévenus ont nié.