Une délégation namuroise est actuellement à Turku en Finlande pour participer à l'Européade, cette eurovision du folklore que namur avait organisée l'an dernier et qui avait animé la ville pendant quatre jours.

Après le traditionnel passage de drapeau entre la ville organisatrice de l'Européade 2016, Namur, et celle de 2017, Turku, le festival a pu démarrer pour un long week-end de chants, de danses et de musique.

L'échevine - sortante - de la culture Cécile Crèvecoeur y accompagne notamment les Masuis et Cotelis jambois qui s'y sont donné en spectacle sur des places de la ville avant le cortège de tous les groupes qui s'est déroulé ce dimanche. "Il y a un an, c’était notre Capitale wallonne qui accueillait le superbe cortège de l’Européade, avec pas moins de 159 groupes folkloriques qui étaient tout sourire malgré la pluie...Aujourd’hui, le relais a été pris par Turku : nous avons vécu 3 heures d’émerveillement et de bonheur. Bravo à la Finlande et à la Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois!", décrit-elle depuis Turku d'où elle reprendra l'avion ce lundi.