La bronchiolite fait partie des maladies qui touchent pas mal de nouveaux-nés en ce moment. À l’hôpital de Libramont, le service pédiatrie était complet ce week-end. Certaines familles ont donc dû passer leur Noël là-bas. Une expérience insolite et par moments angoissante qu’elles souhaitaient partager.

" Nous sommes ici depuis jeudi. Au départ, on ne pense pas spécialement rester très longtemps. Et ça a fait cinq jours ce lundi. On se dit qu’il y a plus grave dans la vie ", commente Anne Strycek, la maman de la petite Alice (8 mois). Sa fille va mieux et elle a dû jongler avec son travail. Ce qui ne fut guère facile.

"Je suis dentiste. J’étais de garde ce samedi. Et comme par hasard, j’ai reçu le double d’appels (rires). Je suis fatiguée. Le père Noël est quand même venu. La petite a reçu des cadeaux adaptés à son âge. Et nous avons aussi reçu pas mal de visite de la part de notre entourage familial. Finalement, on a pu déguster un repas assez sympa avec du champagne et des plats préparés ", dit-elle encore. Même son de cloche et de réconfort pour Nicolas et Julie, les parents d’Alix (2 mois). Le nouveau-né va mieux depuis son entrée en chambre.

" Nous aussi, on n’aurait jamais pensé être ici. On s’est dit que comme notre enfant allait mieux samedi, on pouvait se permettre de se faire un petit repas de Noël. Comme si nous étions à la maison… Au final, on s’est acheté de la purée que l’on a réchauffée au micro-onde. Nous qui aimons bien manger, on était un peu gêné par ce menu ", en rigolait Julie.

Seul bémol pour ce couple , le fait que leur premier enfant n’ait pu être présent. " Il était avec ses grands-parents. Il ne s’en est pas rendu compte car il est encore trop petit. Mais nous aurions quand même voulu partager ensemble certains moments sous le sapin. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et pourquoi pas le 31 ? ", confie le papa qui a retrouvé le moral.

Le personnel de garde était également sur le front. Ainsi, Valentine, Fabienne, Mélanie et Isabelle ont assumé leurs obligations, serre-tête du père Noël sur la tête. Elles ont fait le job. Et ont redonné le sourire aux différentes familles. C’est aussi ça, l’esprit de Noël.