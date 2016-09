"Madame pipi du palais provincial a lavé la chemise de Michel Fugain”

Namur-Luxembourg

Fanny accueille les chanteurs et groupes qui se produisent sur les grandes scènes.

Fanny Quairia est une Namuroise de 37 ans qui travaille depuis 14 ans pour RTL. C’est elle qui s’occupe des artistes depuis que le groupe est partenaire des fêtes de Wallonie. Elle en a, des souvenirs à raconter…

Michel Fugain : "Il était arrivé un peu tard et avait eu un problème de tache sur sa chemise. C’était un samedi soir et les pressings étaient fermés. La dame pipi du palais provincial nous a sauvés. Elle a lavé sa chemise et l’a repassée à temps pour son concert place Saint Aubain."

Salvatore Adamo : "Il venait de faire un duplex pour le JT et sa sœur préférait qu’il attende tranquillement au Miroir avant son concert sur la Place Saint Aubain plutôt que de faire l’aller-retour jusqu’à la Bourse, d’autant qu’il pleuvait. On a dû trouver une camionnette pour lui amener le canapé de sa loge."

La Grande Sophie : "Elle est allée se balader seule dans les rues de Namur dans l’après-midi. Puis elle voulait acheter des bières belges pour ramener chez elle, mais on ne pouvait pas en vendre pendant les fêtes de Wallonie donc on l’a emmené une voiture et elle a fait ses courses à Jambes."

Christophe : "Le chanteur Christophe est connu pour vivre la nuit. Il avait spécifiquement demandé pour après son concert un poulet de Bresse au coco. Il l’a dégusté puis avait l’air de bien se plaire dans sa loge à boire du champagne avec une ou deux personnes proches. Il s’est mis à fumer, ce qui a déclenché l’alarme. À un moment, on était les seuls dans le bâtiment, les femmes de ménage étaient passées et on a dû lui dire qu’on devait vider les lieux car on recommençait à travailler quelques heures plus tard."

Boulevard des airs : "C’est tout frais puisqu’ils étaient en concert ce jeudi. Les artistes ont souvent des demandes de bonbons, boissons etc. Ici, ils étaient adorables comme toute leur équipe et tellement contents d’être bien accueilli avec ce qu’ils avaient demandé qu’ils m’ont offert un cadeau : un t-shirt du groupe et leur album. C’est la première fois en 8 ou 9 ans, même si j’ai déjà été remerciée par des artistes. Certains sont très exigeants, surtout nles Français. Et parfois, ils rechignent sur tout, de leur loge au temps que prend la navette pour rejoindre la scène, des repas à la déco. Ici, c’était tout l’inverse."