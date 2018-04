Le feu a pris vers 17 heures. Il est à présent sous contrôle. Les dégâts sont très importants.



Un incendie s’est déclaré ce samedi vers 17 h 30 au Ranch Don Diego, situé au n° 3 Chemin du Stade à Champ de Harre (Manhay). Le feu s’est rapidement propagé à l’ensemble du bâtiment en bois qui abrite un hôtel restaurant, couvert d’un toit en chaume.



Face à l’ampleur du sinistre, d’importants moyens matériels et humains, provenant des zones de secours des provinces de Luxembourg et de Liège, ont été déployés. Une quinzaine de véhicules et une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Vers 20 heures, la situation était sous contrôle. Les dégâts matériels sont très importants. Aucun blessé n’est à déplorer. La cause du sinistre n’a pas encore été déterminée.