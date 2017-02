Ce vendredi, le bourgmestre de Namur a affronté ses administrés au jeu 71. Nous avons assisté à l’émission en exclusivité .

Le départ était fixé à 8 heures devant l’hôtel de ville de Namur ce vendredi matin. Deux cars avaient été affrêtés pour transporter 70 Namurois et leur bourgmestre dans les studios de RTL-TVI. C’est que ce dernier avait accepté un défi de taille : affronter ses administrés lors d’un jeu de culture générale.

Dans le car, deux échevines s’étaient faufilées afin d’assister à ce moment même si elles n’ont pas pris place dans les gradins : Stéphanie Scailquin (Cohésion sociale et Urbanisme) ainsi que Cécile Crèvecoeur (Culture et Finances).

L’ambiance était chaleureuse pour ne pas dire survoltée. Les photos et les vidéos qui circulent sur Facebook attestent de la convivialité et de l’ambiance depuis vendredi matin. Chacun était là pour deux raisons en plus de participer au jeu et de tenter de battre leur maïeur. Il s’agissait de passer un bon moment et surtout de donner une image étincelante de Namur, pour donner envie aux téléspectateurs de RTL-TVI de passer y faire un tour.

Dans la salle d’attente où les 70 Namurois attendaient tandis que Maxime Prévot passait au maquillage, la bonne humeur régnait et les chants étaient fredonnés en chœur. Une fois entré en studio, le chauffeur de salle n’a pas eu beaucoup de travail : les participants étaient déjà dans une ambiance festive et conviviale qui a surpris l’animateur Jean-Michel Zecca.

Le bourgmestre de Namur, lui, est arrivé décontracté - sans cravate, mais avec des yeux d’enfants - et prêt à donner la meilleure image de sa ville. Une capsule tournée quelques semaines auparavant lui a permis de mettre en valeur la bière namuroise l’Echasse, la tortue de Jan Fabre et il a pu y raconter sa passion pour la Citadelle, majestueuse en tout temps.

Nous n’allons pas gâcher le suspens en dévoilant le résultat du jeu - qui du bourgmestre ou de ses citoyens a gagné ? - ni combien sera versé aux œuvres des Molons… Juste affirmer qu’il s’agit d’un chouette moment de télévision que les Namurois ne devraient pas manquer le 29 mars à 18 h 15 sur RTL-TVI.





Votre participation au 71 face à Maxime Prévot

Je trouve chouette que Maxime Prévot ait pensé à alimenter notre Tchirlicke (tirelire) pour les caisses des pauvres avec ses gains au 71. Personnellement, je suis allé jusqu’à la 8e question, mais je ne peux déjà plus vous dire de quoi elle traitait !"

Je suis content car je ne me suis pas ridiculisé. C’est la première fois que je participe à un jeu télé. Je suis content : il y avait une très bonne ambiance car on avait essayé de chauffer notre bourgmestre dans le car. Et on a encore chanté au retour."

Ça valait la peine de venir pour présenter les couleurs du folklore namurois à tous ceux qui vont regarder l’émission. Je me suis trompé aux mêmes questions que le bourgmestre. On a passé un chouette moment entre Namurois et confréries folkloriques."

J’avais participé au 71 comme candidate unique il y a deux ans et j’avais gagné 1.800 euros qui m’ont permis de faire un beau voyage. Ici, c’était encore plus chouette car j’ai fait de belles rencontres et il y avait une ambiance terrible sur le plateau."

Je suis échasseur, mais venu sans mes échasses car je me doutais qu’on n’aurait pas l’occasion de faire une démonstration. D’autant que je suis venu avec un tambour. Je me suis fait éliminer à la 8e question. Il faut toujours répondre Stéphanie de Monaco !"