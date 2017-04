Le 6 janvier 2009, Laetitia Monjoie, une photographe cinacienne, a été retrouvée morte chez elle par une femme de ménage. Le meurtrier a voulu faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. La fenêtre du garage a été brisée et des traces de pas ont été relevées dans la neige, le long de la façade de l’habitation. Mais l’assassinat se serait produit devant la petite fille du couple alors âgée de trois ans et demi.

Deux personnes ont finalement été interpellées après plusieurs jours d’enquête : Louis Malu, l’ex-petit ami de Laetitia Monjoie et le nouveau compagnon de la victime. Après plus de huit ans de procédure judiciaire, le dossier semble toucher à sa fin. "Il a été renvoyé devant le parquet général de Liège. C’est souvent le cas pour des vieux dossiers qui relevaient auparavant de la cour d’assise. Il sera bientôt renvoyé soit devant la chambre du conseil de Dinant pour être fixé en correctionnel, soit devant la chambre des mises en accusation si c’est renvoyé aux assises. On devrait en savoir un peu plus avant les vacances judiciaires", a commenté l’avocat de la famille de Laetitia Monjoie.

Nous avions rencontré Louis Malu en février 2016, principal suspect. Il clamait haut et fort son innocence, parlant d’une enquête orientée.